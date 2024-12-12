Eskişehir'de feci kaza! Tırların çarpıştığı kazada 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Lastiği patlayan ve karşı şeride geçen tır, başka bir tırla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Eskişehir'de feci kaza! Tırların çarpıştığı kazada 1 ölü, 1 yaralı
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Eskişehir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Eskişehir-Bursa kara yolunun 3. kilometresi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Cemal Altıntop'un kullandığı 34 VBR 92 plakalı tır, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı. Bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç, 37 yaşındaki Mustafa S'nin kullandığı 54 ADH 291 plakalı tırla çarpıştı.

Eskişehir'de feci kaza! Tırların çarpıştığı kazada 1 ölü, 1 yaralı - Resim : 1

Kazayı gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücülerden Cemal Altıntop'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eskişehir'de feci kaza! Tırların çarpıştığı kazada 1 ölü, 1 yaralı - Resim : 2

Kazada yaralanan diğer sürücü Mustafa S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı öğrenip bölgeye gelen Cemal Altıntop'un yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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