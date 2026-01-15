Eskişehir'de halka kapalı imar planı: Koltukları söküp içeri almadılar

Eskişehir’in Yeşiltepe Mahallesi’ne ilişkin imar planının görüşüldüğü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı sırasında gerginlik yaşandı. Mahalle sakinlerinin toplantı salonuna alınmaması üzerine belediye binasında sesler yükseldi.

Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan Yeşiltepe Mahallesi imar planı için Meclis’i izlemeye gelen vatandaşlar, sürece dahil edilmediklerini belirterek duruma tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde de benzer gerekçelerle tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, bugünkü toplantıya da alınmadı.

Vatandaşlar, kendilerini içeri almamak için belediye yetkililerinin toplantı salonundaki koltukları söktüğünü iddia ederken, yaşlılarla birlikte saatlerce belediye binasında beklediklerini ifade etti. Mahallelerini ilgilendiren toplantıyı ise belediyenin canlı yayınından cep telefonları aracılığıyla takip etmek zorunda kaldıklarını belirttiler.

“HAKKIMIZI SAVUNMAK İSTİYORUZ”

Tepkisini dile getiren mahalle sakini Halil İbrahim Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Yeşiltepe görüşülürken orada dinlemek istiyoruz. Not aldık, belgelerimiz var, onları gösterip hakkımızı savunmak istiyoruz. Bizim mahallemizin imarı varken, imar üstüne imar çiziyorlar. Siz profesörleriniz, doktorlarınız, yüksek inşaat mühendislerinizi gelsin, biz lise ve ortaokul mezunuyuz. ‘Mahalle temsilcileri ile açık oturum yapalım, bizi ikna edin’ diyoruz, ona da gelmiyorsunuz. Allah aşkına, bu ne ya? ‘Sandık koyun’ diyoruz, onu da yapmıyorsunuz. Televizyonlardan, kameraların arkasından konuşuyorlar. Yazıklar olsun.”

“MAHALLEMİZ ADINA KARAR VERİLİRKEN BİZ MECLİSTE YOKUZ”

Toplantıyı cep telefonundan açtığı canlı yayından izleyen mahalle sakini İzem Sevim ise şunları söyledi:

“Yerinde olan imarımızı aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu imarı hiçbir şekilde istemiyoruz. Bize sormadılar, fikrimizi almadılar. Evlerimizi kaçak yapı olarak görüyorlar. Eğer öyleyse biz neden hane doğalgazı, elektriği ödeyip, suya vergi veriyoruz? Neden yeni çıkan katı atık vergisini bizden aldılar? Yeşiltepe hakkında karar veriliyor ve biz canlı yayından izliyoruz. Mahallemiz adına karar verilirken biz mecliste yokuz.”