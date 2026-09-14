Eskişehir'de kahreden görüntü! Yaşlı adam merdivenlerde ölü bulundu

Babasının başına gelen acı haberi alan İhsan D.'nin kızı, olay yerine geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken kadının "Babam öldü" diyerek yükselttiği feryatlar ve serzenişler, çevrede bulunan vatandaşları da derinden etkiledi.

Mahalle sakinleri ile polis ekipleri, feryat eden acılı kadını sakinleştirmeye çalıştı ancak bu çaba oldukça güç oldu.