Eskişehir'de kahreden görüntü! Yaşlı adam merdivenlerde ölü bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 7'nci katta oturduğu evden henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan 81 yaşındaki İhsan D., merdiven boşluğunda ölü bulundu.
Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerindeki 81 dış kapı numaralı binada yaşanan olayda, 7'nci kattaki 19 numaralı dairede oturan İhsan D., henüz bilinmeyen bir nedenle evinden ayrıldı. Yaşlı adam, zemin kata kadar indiği merdivenlerde bir noktada dengesini kaybetti ve sert zemine düştü.
Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde İhsan D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen belediye tabibi tarafından yapılan ilk incelemede ise yaşlı adamın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.
Babasının başına gelen acı haberi alan İhsan D.'nin kızı, olay yerine geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken kadının "Babam öldü" diyerek yükselttiği feryatlar ve serzenişler, çevrede bulunan vatandaşları da derinden etkiledi.
Mahalle sakinleri ile polis ekipleri, feryat eden acılı kadını sakinleştirmeye çalıştı ancak bu çaba oldukça güç oldu.
Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri ile olay yeri inceleme birimleri, merdiven boşluğu ve bina çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. İhsan D.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.