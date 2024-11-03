Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı! Gözaltına alınan Eren O. tutuklandı

Eskişehir'de kar maskeli Eren O, 2 ayrı olayda 2 kişiyi silahla yaraladı. Gözaltına alındıktan sonda adliyeye getirilen Eren O, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı! Gözaltına alınan Eren O. tutuklandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta kar maskesiyle biri husumetlisi 2 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Eren O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Eren O, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eren O, yüzünü kar maskesiyle gizleyerek, husumetlisi olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G'yi silahla vurmak için arkasından yaklaşmış, bu sırada silahının tutukluk yapması sonucu olay yerinden kaçmaya çalışırken rastgele ateş etmişti.

Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı! Gözaltına alınan Eren O. tutuklandı - Resim : 1

Şüphelinin silahından çıkan kurşunla sokakta bulunan G.H. bacağından yaralanmıştı.

Daha sonra aynı sokağa yeniden dönen Eren O, bu kez husumetlisi F.G'yi tabancayla sırtından yaralamış, iki yaralı da sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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