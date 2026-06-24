Eskişehir'de korku dolu anlar! Seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Eskişehir'in İnönü ilçesinde seferini gerçekleştiren belediye otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.
Olay, İnönü-Kütahya kara yolu üzerindeki Kümbet kavşağı yakınlarında meydana geldi. İnönü Belediyesine ait olan 26 GA 269 plakalı otobüs normal güzergahında ilerlediği sırada aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.
Otobüsün sürücüsü, arka kısımdan yükselen dumanları hızla fark etti. Kimliği henüz öğrenilemeyen şoför, aracı vakit kaybetmeden yolun sağına park ederek durumu ilgili birimlere bildirdi.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye acil olarak itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye erleri, motor kısmından başlayıp aracı sarmaya başlayan alevlere anında müdahale etti.
Ekiplerin gerçekleştirdiği yoğun söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlerin araçta yarattığı ağır tahribat nedeniyle belediye otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken, jandarma ekipleri de olası bir tehlikeye karşı İnönü-Kütahya kara yolunda geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
Yangın ve söndürme çalışmaları süresince kontrollü sağlanan trafik akışı, alevlerin tamamen söndürülüp tehlikenin ortadan kalkmasının ardından yeniden normale döndü.