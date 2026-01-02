Eskişehir’de okullar tatil mi? 5 ilçede eğitime kar engeli

Ülke genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, Eskişehir’de de eğitime yansıdı. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezine bağlı bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten edinilen bilgilere göre, Sivrihisar, Seyitgazi, Günyüzü, Çifteler ve Mihalıççık ilçelerinde yarın için planlanan taşımalı eğitim hizmeti, olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edildi. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülebilmesi adına alınan karar doğrultusunda öğrenciler bir günlük ara yapacak.

Eskişehir’in diğer ilçelerinde ise şu aşamada eğitime ara verme kararı bildirilmediği kaydedildi.

Kar yağışı ve buzlanma riskine karşı velilerin ve öğrencilerin dikkatli olması istendi. Taşımalı eğitim kapsamındaki güzergâhlarda olumsuz hava koşullarının sürmesi durumunda yeni değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.