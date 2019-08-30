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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

Eskişehir'de, Porsuk Çayı'ndaki botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı.
Fener alayını izlemek için Porsuk Çayı kıyılarını dolduran vatandaşlar da söyledikleri marşlarla etkinliğe katıldı.

Kütahya
Kütahya'da belediye hizmet binası önünde bir araya gelen vatandaşların katılımıyla Zafer Meydanı'na kadar fener alayı düzenlendi.
Kortejin önünde yer alan mehter takımı, yürüyüş boyunca çeşitli marşlar seslendirdi.
Yaklaşık 50 metre uzunluğunda bir Türk bayrağının taşındığı fener alayına, 5'inci Geleneksel Türk Oyunları Festivali için 4 ülke ve 61 şehirden kente gelen sporcular da katıldı.
Yaklaşık 1 saat süren yürüyüş, Zafer Meydanı'nda sona erdi.

Bilecik
Bilecik'te de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve 7'den 70'e birçok vatandaşın katıldığı fener alayı, yürüyüşün ardından yine Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Marşların söylendiği fener alayına, Belediye Başkanı Semih Şahin ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bilecik #Eskişehir #fener alayı #Kütahya
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