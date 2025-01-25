Eskişehir'de psikolojik sorunları olan kişi evini ateşe verdi, 10 güvercin hayatını kaybetti

Eskişehir’in Şirintepe Mahallesi Mutlular Sokağı'nda yaşanan olayda, 45 yaşındaki Habib K.'nın, psikolojik sorunları nedeniyle evini ateşe verdiği ileri sürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 10 güvercin, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Olay, bölgedeki apartmanda paniğe yol açtı.

Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu kısa sürede müdahale edildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangının ardından evden atlayan Habib K., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan K.'nın tedavisi sürüyor.