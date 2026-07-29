Eskişehir'de sokak ortasında vahşet! Silah tutukluk yapınca bıçakla saldırdı

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.

Gerginliğin kısa sürede tırmanarak kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, üç kişinin kaçan bu şahsı cadde boyunca kovaladığı görüldü. Görüntüler incelendiğinde, takip eden şüphelilerden birinin elinde tabanca, diğerinin elinde ise bıçak bulunduğu tespit edildi.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI, BIÇAKLA SALDIRDILAR

Can havliyle kaçan şahıs, yol üzerinde bulunan bir dükkanın önünde oturan esnafın arkasına saklanarak kendini korumaya çalıştı. Ancak silahlı ve bıçaklı şüpheliler takibi sürdürerek kısa sürede şahsın sığındığı noktaya ulaştı. Olay anına tanık olan çevre esnafının iddiasına göre, elinde tabanca bulunan saldırgan silahını köşeye sıkışan vatandaşa doğrulttu ancak silah tutukluk yaptı. Silahın ateş almadığı o anlarda, elinde bıçak olan diğer şüpheli devreye girerek esnafın arkasındaki şahsa rastgele bıçak sallamaya başladı.

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar hızla ara sokaklara dalarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansa alınan yaralı, kapsamlı tedavi altına alınmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hastanedeki süreci devam ederken, polis ekipleri ara sokaklara kaçan şüphelilerin izini bulmak ve şahısları adalete teslim etmek için bölgede geniş çaplı bir yakalama çalışması yürütüyor.