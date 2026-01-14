Eskişehir'de tartışma kanlı bitti: Üvey babasını bıçaklayan zanlı hakkında karar verildi

Olay, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. ile 50 yaşındaki üvey babası B.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Gerginliğin artması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. H.Ö., kavga sırasında üvey babası B.Y.'yi sırt ve karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde kalan B.Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisi sürerken, saldırıyı gerçekleştiren H.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.Ö., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.