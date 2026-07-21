Eskişehir'de TEI fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Eskişehir'deki TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) fabrikasının yıkama bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Eskişehir'de TEI fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Resim: 1

Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tesislerinde alevler yükseldi.

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Eskişehir'de TEI fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, fabrikanın yıkama bölümünde sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın başladı. Alevlerin fark edilmesi üzerine durum hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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Eskişehir'de TEI fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Resim: 3

Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden şehir itfaiye ekiplerinin yanı sıra, fabrika bünyesinde görev yapan kendi itfaiye birimleri de alevleri kontrol altına alabilmek için seferber oldu.

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Eskişehir'de TEI fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Resim: 4

Olay yerindeki itfaiye erlerinin yangını söndürmek için yürüttüğü hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

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Eskişehir'de TEI fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Resim: 5

Ekiplerin alevleri tamamen kontrol altına alma çabaları sürerken, fabrikada meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Eskişehir yangın