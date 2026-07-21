Eskişehir'de TEI fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden şehir itfaiye ekiplerinin yanı sıra, fabrika bünyesinde görev yapan kendi itfaiye birimleri de alevleri kontrol altına alabilmek için seferber oldu.