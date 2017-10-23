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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ekim'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Özel Harekat polislerinin desteğiyle 12 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adalet Sarayı'na getirildi. Bir şüpheli ise sorgusunun ardından salıverildi.

Zanlılardan 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda 3 bin 337 uyuşturucu hap, 1 kilo 700 gram esrar, 330 gram "skunk", 18 gram metamfetamin, 14 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram eroin, uyuşturucu yapımında kullanılan amonyak, 2 telsiz, 1 ruhsatsız av tüfeği, 71 fişek, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 pala ele geçirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir
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