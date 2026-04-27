Eskişehir’de vahşet: “Yan baktın” tartışması cinayetle bitti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında başlayan 'yan bakma' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 25 yaşındaki Mehmet Can Deneklisoy hayatını kaybederken, 26 yaşındaki M.B. yaralandı; polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün gece Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde yer alan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide karşılaşan iki taraf arasında 'yan bakma' sebebiyle sözlü tartışma başladı. Gerginliğin kısa sürede tırmanmasıyla olay bıçaklı kavgaya evrildi. Arbede sırasında bacağından ve göğsünden bıçaklanan 25 yaşındaki Mehmet Can Deneklisoy, aldığı yaralar sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

YARALI HALDE KAÇIP APARTA SIĞINDI

Kavgada göğsünden hafif şekilde yaralanan 26 yaşındaki M.B. ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı genç, aynı mahallede bulunan Özbek Sokak'taki bir aparta girerek sığındı. Bu esnada çevredeki vatandaşlar, boş arazide hareketsiz yatan Mehmet Can Deneklisoy'u fark ederek durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Mehmet Can Deneklisoy'un cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Aparta sığınan yaralı M.B. ise sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından çevredeki araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen E.T. (25), Y.C.T. (23) ve A.A.Y. (23) isimli üç şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet güçlerinin cinayetle ilgili başlattığı inceleme ve sorgu işlemleri devam ediyor.

