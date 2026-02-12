Eskişehir'de "yan baktın" kavgası: Lokantada yemek yiyenlere bıçakla saldırdılar!

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lokantada yemek yiyen 3 müşteri, içeri giren ve alkollü oldukları öne sürülen biri kadın 3 kişinin sözlü tacizine uğradı.

İçeri giren grup, masada oturan müşterilere "ne bakıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Sözlü atışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletme çalışanları araya girerek saldırgan grubu dükkandan uzaklaştırdı.

GERİ DÖNÜP BIÇAKLADILAR

Uzaklaştırılmalarına rağmen bir süre sonra lokantaya tekrar gelen şahıslardan biri, yanında getirdiği bıçakla müşterilere saldırdı. Saldırgan, 38 yaşındaki Faruk Ç. ile 51 yaşındaki Murat A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Şüpheliler olayın ardından hızla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Faruk Ç., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne; Murat A. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dizinden ve kaburgasından darbe alan Faruk Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması öncesinde, işletme önündeki kan izleri çalışanlar tarafından yıkandı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.