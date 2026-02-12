Eskişehir'de "yan baktın" kavgası: Lokantada yemek yiyenlere bıçakla saldırdılar!

Eskişehir'de bir lokantada, alkollü olduğu iddia edilen kişiler ile müşteriler arasında "yan bakma" sebebiyle çıkan tartışma kanlı bitti. Saldırganların bıçakladığı iki kişiden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eskişehir'de "yan baktın" kavgası: Lokantada yemek yiyenlere bıçakla saldırdılar!
Yayınlanma:

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lokantada yemek yiyen 3 müşteri, içeri giren ve alkollü oldukları öne sürülen biri kadın 3 kişinin sözlü tacizine uğradı.

İçeri giren grup, masada oturan müşterilere "ne bakıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Sözlü atışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletme çalışanları araya girerek saldırgan grubu dükkandan uzaklaştırdı.

GERİ DÖNÜP BIÇAKLADILAR

Uzaklaştırılmalarına rağmen bir süre sonra lokantaya tekrar gelen şahıslardan biri, yanında getirdiği bıçakla müşterilere saldırdı. Saldırgan, 38 yaşındaki Faruk Ç. ile 51 yaşındaki Murat A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Şüpheliler olayın ardından hızla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Faruk Ç., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne; Murat A. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dizinden ve kaburgasından darbe alan Faruk Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması öncesinde, işletme önündeki kan izleri çalışanlar tarafından yıkandı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Futbolda devrim gibi karar: O ülkede beraberlik kaldırıldı!Futbolda devrim gibi karar: O ülkede beraberlik kaldırıldı!Spor
12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?12 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir
Günün Manşetleri
Meclis'teki eyleme CHP içinden itiraz...
Yeni bakanlara destek, CHP'ye sert tepki
Yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik!
Mustafa Çiftçi görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı
Akın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı
Ayşe Barım hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Depremzedeler faizsiz fiyatla ev sahibi olacak
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek
Sahte kimlikle kredi çeken çete çökertildi
Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 12 Şubat Perşembe Gazete manşetleri 12 Şubat Perşembe
11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı 11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Meslektaşından akılalmaz zorbalık! Fizik öğretmeni feci şekilde yandı Meslektaşından akılalmaz zorbalık! Fizik öğretmeni feci şekilde yandı