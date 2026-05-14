Eskişehir'de yıldırım dehşeti! Minaresi yıkılan camide imam yaralandı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yassıhöyük Mahallesi’nde cami minaresine yıldırım isabet etti. Büyük gürültüyle yıkılan minarenin parçaları caminin içine çökerken imam yaralandı. Mahallede çok sayıda evin elektrik sayaçlarının da patladığı belirtildi.

Olay, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yassıhöyük Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Mahallede bulunan caminin minaresine yıldırım isabet etti. Şiddetli çarpmanın etkisiyle minare büyük gürültüyle yıkıldı. Beton bloklar caminin içerisine göçerken yapının tavanında da kısmi çökme meydana geldi.

Olay sırasında caminin içinde bulunan imam Ramazan Ş., etrafa saçılan moloz parçaları nedeniyle ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan imam Ramazan Ş., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“BOMBA SESİ GİBİ DUYULDU, ELEKTRİK SAYAÇLARI PATLADI”

Yassıhöyük Mahallesi Muhtarı Serkan Algan, olayın ardından büyük bir gürültü duyduklarını belirterek ilk anda elektrik trafosunun patladığını düşündüklerini söyledi.

Algan, “Cami kapısı 50 metre kadar ileriye düştü. Minare caminin içerisine göçtü, yapıyı sıfırdan yeniden yaptırmak gerekecek” dedi.

Mahalle sakinlerinden Cengiz Algan ise patlamanın ardından çevreyi yoğun bir toz bulutunun kapladığını ifade etti.

Cengiz Algan, yıldırımın etkisiyle mahalledeki birçok evin elektrik sayacının patladığını ve evlerde bulunan elektronik eşyaların kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

AFAD EKİPLERİ GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ

Ağır hasar alan caminin çevresi AFAD ekipleri tarafından güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Bölgeye yıkılma tehlikesine karşı uyarı yazıları asıldı.

Bölgede ayrıca Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinin de güvenlik tedbirleri aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

