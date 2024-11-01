Eskişehir'de zincirleme kaza: Tır devrildi, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden 26 KL 316 plakalı tır devrildi. İlk çarpışma, AD yönetimindeki 38 PF 444 plakalı otomobil ile M.Ö. İdaresindeki 26 EB 754 plakalı hafif ticari araç arasında ortaya çıktı. Bu esnada kaza bölgesine yaklaşan tır sürücüsü, kazalı araçlara çarpmamak için ani fren yapınca direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.