Eskişehir'de zincirleme kaza: Tır devrildi, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Bugün saat 17.00 civarında yaşanan trafik kazasında, bir otomobil kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaparken seyir halindeki bir tıra çarptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eskişehir'de zincirleme kaza: Tır devrildi, 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden 26 KL 316 plakalı tır devrildi. İlk çarpışma, AD yönetimindeki 38 PF 444 plakalı otomobil ile M.Ö. İdaresindeki 26 EB 754 plakalı hafif ticari araç arasında ortaya çıktı. Bu esnada kaza bölgesine yaklaşan tır sürücüsü, kazalı araçlara çarpmamak için ani fren yapınca direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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