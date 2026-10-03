Eskişehir'deki 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt cinayeti nasıl çözüldü? Anneden sarsıcı ifadeler

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yeniden açılan dosyada, anne Huriye Çiftçi'nin savcılıktaki sarsıcı itirafları cinayeti aydınlattı.

ANNESİNİN ÇARPICI İFADESİ: "BOĞAZIMI SIKTI, 'SUS, YAKUP BENDE' DEDİ"

Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gözaltına alınan 6 şüpheli arasında yer alan anne Huriye Çiftçi, ifadesinde katil zanlısı olarak eski eşi Abdurrezzak Bozkurt'u işaret etti.

Olay gününü anlatan Çiftçi, küçük Yakup’un kaybolmasından birkaç gün sonra eski eşi Abdurrezzak’ın elleri yaralı ve titreyerek yanına geldiğini belirterek şu iddialarda bulundu:

"Elinde kan vardı, benden yara merhemi istedi. Elleri titriyor ve ağlıyordu."

"Neden ağladığını ve merhemi ne yapacağını sorduğumda bana bağırarak 'sus, Yakup bende' dedi."

"Onu ittirdim, Abdurrezak kızıp boğazımı sıktı."

BABA TUTUKLANDI, 5 ŞÜPHELİ SERBEST

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, küçük çocuğun katil zanlısı olduğu belirlenen baba Abdurrezzak Bozkurt çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Huriye Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. 14 yıllık faili meçhul dosya, yeni deliller ve anne Çiftçi'nin itirafıyla çözüme kavuşturulmuş oldu.