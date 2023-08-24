Eskişehir'deki orman yangınının şüphelisi serbest bırakıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kümbet ile Oynaş kırsal mahalleleri arasında saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, balya makinesini kullanan ve ihmal sonucu yangına sebebiyet veren kişinin M.T. (65) olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından "taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan zanlının, yangını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Balya makinesinin tırmık kısmında birden alev çıktığını gördüm. Bunun sebebi balya tırmığının karşısına denk gelen taş veya benzeri bir cisim olabilir. Hemen yangın tüpleriyle müdahale ettik ancak rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı, engelleyemedik." dediği öğrenildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı M.T, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.