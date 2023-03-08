Eskişehir'e şehit ateşi düştü

Eskişehirli Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kahramanmaraş Havalimanı’nda yaşadığı kaza sonucu şehit oldu.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından bölgede görev yapan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kahramanmaraş Havalimanı’nda helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit düştü. Şehit Adalıoğlu’nun Gündoğdu Mahallesi’ndeki evine Türk Bayrağı asıldı.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür.



Ailesine, @Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. + — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 7, 2023

Kaynak: anadolugazetesi.com