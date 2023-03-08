Eskişehir'e şehit ateşi düştü

Eskişehirli Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kahramanmaraş Havalimanı’nda yaşadığı kaza sonucu şehit oldu.

Eskişehir'e şehit ateşi düştü
Son Güncelleme:

Eskişehirli Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kahramanmaraş Havalimanı’nda yaşadığı kaza sonucu şehit oldu.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından bölgede görev yapan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kahramanmaraş Havalimanı’nda helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit düştü. Şehit Adalıoğlu’nun Gündoğdu Mahallesi’ndeki evine Türk Bayrağı asıldı. 

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: anadolugazetesi.com

# Eskişehir # Kahramanmaraş
Kayseri Valiliği'nden deprem uyarısı MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu 19 bin göçmen sınır dışı edildi Sivas'ta deprem
Çok Okunanlar
1 Meral Akşener'den HDP'ye yeşil ışık
2 Kayseri Valisi Çiçek'ten deprem açıklaması
3 İlber Ortaylı'dan hayata dair 20 tavsiye
4 Eskişehir'e şehit ateşi düştü
5 8 Mart 2023 Resmi Gazete kararları