Esnaf için "Prefabrik çarşı" kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Adıyaman'da iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf için "prefabrik çarşı"nın kurulum çalışmaları başladı.

Son Güncelleme:

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman'da oldu. Yıkılan 5 bin 826 binadaki çok sayıdaki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Depremin izlerini sarmak için seferberlik başlatıldı. Kazanç kapıları kapalı kalan esnafın yeniden ekonomik gelir elde etmesi için ilk etapta 300'ün üzerinde iş yerini barındıran prefabrik çarşı kurulacak.

Kentte iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf, kardeş belediyelerin desteğiyle şehir merkezinde 5 noktada oluşturulacak geçici iş yerleriyle faaliyetlerini sürdürecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ticari hayatın şart olduğuna işaret etti:

- 5 nokta belirledik. İlk etapta 300'ün üzerinde iş yerinin yapımını planlıyoruz. İhtiyaca göre bu sayıyı artıracağız. İş yerleri az hasarlı ya da hasarsız esnafımızın da bir taraftan ticari hayata başlaması gerekiyor. Rekabet koşulunun oluşması noktasında dengeyi sağlamaya çalışıyoruz.


Adana'da da Gençlik ve Spor Bakanlığı bağlı 4 bin kişi kapasiteli iki öğrenci yurdunda kalan depremzedelere, gönüllü usta öğreticiler kuaförlük hizmeti sunuyor. Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu ile Toroslar Kız Öğrenci Yurdu'nda uygun odalar kuaför salonuna dönüştürüldü:

- Burada usta öğreticiler, depremzedelerin saç kesiminden kişisel bakımına kadar kendilerini biraz olsun iyi hissedebileceği hizmeti sunmaya başladı.


Türkiye'nin dört bir yanındaki okullardan Malatya'ya gelen gönüllü öğretmenler de depremzede öğrencilere destek için mesai yapıyor. Öğretmenler çocukların eğitimlerinden geri kalmaması ve depremin travmalarını atlatabilmeleri adına yoğun çalışma yapıyor.

Diğer yandan depremden etkilenen Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam köyünün Ceyhan Nehri kıyısında, yarık ve çöküntüler oluştuğu görüldü. Yarıkların meydana geldiği alan, dronla görüntülendi.

Benzer Videolar

Karabük'te korkutan yangın Karabük'te korkutan yangın
Samandağ çiftçisine su yok Samandağ çiftçisine su yok
Of'ta çıkan yangın lodosla büyüdü Of'ta çıkan yangın lodosla büyüdü
İstanbul'da silah tacirlerine operasyon İstanbul'da silah tacirlerine operasyon
İstanbul'da terör operasyonu İstanbul'da terör operasyonu
Hatay'da korkunç kaza Hatay'da korkunç kaza
''İlk iş yerim'' kura çekimi 12 ilde başlıyor ''İlk iş yerim'' kura çekimi 12 ilde başlıyor
Komandolar Adıyaman'dan ayrıldı Komandolar Adıyaman'dan ayrıldı
Kahraman Tazeoğlu gördüklerini anlattı Kahraman Tazeoğlu gördüklerini anlattı
Mehmet Akif Ersoy yurdun dört bir yanında anıldı Mehmet Akif Ersoy yurdun dört bir yanında anıldı
"Coğrafyamızdaki oyunları çöpe atma vakti" "Coğrafyamızdaki oyunları çöpe atma vakti"
"Üretim yarıya yarıya düşme tehlikesinde" "Üretim yarıya yarıya düşme tehlikesinde"
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (13 MART 2023)
3 13 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
4 Trabzon'da örtü yangını
5 İstanbul'a yeni raylı sistem geliyor