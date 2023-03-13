Esnaf için "Prefabrik çarşı" kuruluyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman'da oldu. Yıkılan 5 bin 826 binadaki çok sayıdaki iş yeri kullanılamaz hale geldi.



Depremin izlerini sarmak için seferberlik başlatıldı. Kazanç kapıları kapalı kalan esnafın yeniden ekonomik gelir elde etmesi için ilk etapta 300'ün üzerinde iş yerini barındıran prefabrik çarşı kurulacak.



Kentte iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf, kardeş belediyelerin desteğiyle şehir merkezinde 5 noktada oluşturulacak geçici iş yerleriyle faaliyetlerini sürdürecek.



Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ticari hayatın şart olduğuna işaret etti:

- 5 nokta belirledik. İlk etapta 300'ün üzerinde iş yerinin yapımını planlıyoruz. İhtiyaca göre bu sayıyı artıracağız. İş yerleri az hasarlı ya da hasarsız esnafımızın da bir taraftan ticari hayata başlaması gerekiyor. Rekabet koşulunun oluşması noktasında dengeyi sağlamaya çalışıyoruz.



Adana'da da Gençlik ve Spor Bakanlığı bağlı 4 bin kişi kapasiteli iki öğrenci yurdunda kalan depremzedelere, gönüllü usta öğreticiler kuaförlük hizmeti sunuyor. Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu ile Toroslar Kız Öğrenci Yurdu'nda uygun odalar kuaför salonuna dönüştürüldü:

- Burada usta öğreticiler, depremzedelerin saç kesiminden kişisel bakımına kadar kendilerini biraz olsun iyi hissedebileceği hizmeti sunmaya başladı.



Türkiye'nin dört bir yanındaki okullardan Malatya'ya gelen gönüllü öğretmenler de depremzede öğrencilere destek için mesai yapıyor. Öğretmenler çocukların eğitimlerinden geri kalmaması ve depremin travmalarını atlatabilmeleri adına yoğun çalışma yapıyor.



Diğer yandan depremden etkilenen Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam köyünün Ceyhan Nehri kıyısında, yarık ve çöküntüler oluştuğu görüldü. Yarıkların meydana geldiği alan, dronla görüntülendi.