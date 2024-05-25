Esnaf "ihbar" sistemine tepkili

Hükümet vergiyi tabana yayma politikası kapsamında fiş kesmeyen esnafı vatandaşa ihbar ettiriyor. Böylece vatandaş ihbarcılığa teşvik ediliyor. Esnaf, 'ihbar ikramiyesi' adı altında özendirilen sisteme tepkili.



Krizin faturasını vatandaşa kesen Hükümet, esnafı vatandaşa ihbar ettiriyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiş kesmeyen işletmeyi ihbar edenleri ödüllendireceğini duyurdu.



'İhbar ikramiyesi' adı altında vatandaş, ihbarcılığa teşvik ediliyor.

İhbarcılar, vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10'u kadar "ihbar ikramiyesi" alıyor.



