Esnaf "ihbar" sistemine tepkili

Hükümet vergiyi tabana yayma politikası kapsamında fiş kesmeyen esnafı vatandaşa ihbar ettiriyor. Böylece vatandaş ihbarcılığa teşvik ediliyor. Esnaf, 'ihbar ikramiyesi' adı altında özendirilen sisteme tepkili.

Editör: Dilek Doğan

Hükümet vergiyi tabana yayma politikası kapsamında fiş kesmeyen esnafı vatandaşa ihbar ettiriyor. Böylece vatandaş ihbarcılığa teşvik ediliyor. Esnaf, 'ihbar ikramiyesi' adı altında özendirilen sisteme tepkili.

Krizin faturasını vatandaşa kesen Hükümet, esnafı vatandaşa ihbar ettiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiş kesmeyen işletmeyi ihbar edenleri ödüllendireceğini duyurdu.

'İhbar ikramiyesi' adı altında vatandaş, ihbarcılığa teşvik ediliyor.
İhbarcılar, vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10'u kadar "ihbar ikramiyesi" alıyor.

Sokak köpekleri için önerilen çip uygulaması sonuçsuz kaldıSokak köpekleri için önerilen çip uygulaması sonuçsuz kaldıGündem


 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# esnaf # tepki # vergi
Çok Okunanlar
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "1 ayınız var!"
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "1 ayınız var!"
Hangi ülkeler UAD'ın kararını destekledi?
Hangi ülkeler UAD'ın kararını destekledi?
Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı...
Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı...
Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat!
Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat!
Bu iki gıdayı birlikte tüketmek çok zararlıymış! Yıllardır yanlış biliniyormuş...
Bu iki gıdayı birlikte tüketmek çok zararlıymış! Yıllardır yanlış biliniyormuş...
Öne Çıkanlar Yemen Filistin için böyle ayaklandı! Yemen Filistin için böyle ayaklandı! 25 yaşındaki genç devrilen kamyonda hayatını kaybetti 25 yaşındaki genç devrilen kamyonda hayatını kaybetti