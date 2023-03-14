Esnaf konteynerleri dükkana çevirdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde iş yerleri yıkılan ya da hasar gören tarihi Kapalı Çarşı esnafından bazıları, İstanbul Beyoğlu Belediyesince kurulan konteynerlerde faaliyete başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kıbrıs Meydanı'ndaki tarihi Kapalı Çarşı'da çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

ESNAFA 15 KONTEYNER

Kapalı Çarşı esnafının yeniden gelir elde etmesi için Beyoğlu Belediyesince ilk etapta 15 konteyner kuruldu. Esnaf, ekmek kapılarını yeniden açmanın mutluluğunu yaşadı.

Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Koca, AA muhabirine, deprem bölgelerindeki hayatın normale dönmesinin esnafın dükkanlarını açmasıyla olacağını söyledi.

Depremin üçüncü gününden itibaren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın talimatıyla Kahramanmaraş'a geldiklerini belirten Koca, "Tüm ekip arkadaşlarımız burada, milletimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz." dedi.

Dükkanları yıkılan esnafa Kahramanmaraş Valiliği ve AFAD öncülüğünde konteyner göndermelerinin istendiğini dile getiren Koca, şunları ifade etti:

- Çarşımızı tarihi Ulu Cami önündeki alana kurduk. 15 dükkan konteynerimiz yerleştirildi. Esnafımız dükkanlarını açtı ve temizliklerini yapıyorlar, raflarını diziyorlar. Rabb'im onlara bol, bereketli ve kazançlı işler versin. İnşallah depremin sıkıntıları bir an önce hem ülkemizden hem de Kahramanmaraş'taki vatandaşlarımızın üzerinden yavaş yavaş atılır. İş yerleri harekete başladığı zaman, hayat canlanmaya başladığı zaman da bunun olumlu katkılarını tüm Türkiye olarak göreceğiz.

Dükkan açan esnafı görünce mutlu olduklarını belirten Koca, bereketli kazanç diledi.

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Levent Gürbüz de deprem nedeniyle iş yerinde kısmi çöküntüler oluştuğunu söyledi.

Tehlike arz ettiği için iş yerini kullanamadıklarını belirten Gürbüz, "Sağ olsun bize böyle imkanlar sundular. Bu imkanlar neticesinde bizler de elimizden geldiği kadar bir an önce hazırlanıp faaliyete geçmeye çalışıyoruz. Tabiri caizse küllerimizden doğmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gürbüz, devlet ve milletin el ele vererek deprem bölgelerinde yaraları sarmaya çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

- Emeği geçenlere müteşekkiriz. Allah devletimizin ve milletimizin bu dayanışmasının yokluğunu vermesin. Bu süreçte yanımızda o sıcaklıklarını hissettik. Biraz sabırla sorunlar neticelenmeye başladı. İnşallah en kısa sürede bu süreci birlikte atlatacağız. El ele olduğumuz takdirde Allah'ın izniyle iyi sonuçlar alacağımıza eminim.

Esnaf Hacı İlyas Gündoğdu da giysi sattığı iş yerinin depremde zarar gördüğünü söyledi.

Kendilerine imkan sağlayan Beyoğlu Belediyesine teşekkür eden Gündoğdu, "Allah razı olsun yanımızda oldular. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Herkes elinden geldiği kadar yanımızda oldu. Siz ve biz yok artık, hep birlik içinde olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.