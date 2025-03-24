Esnafa İSG sertifikası: Çevrimiçi eğitimle yasal zorunluluk giderek kolaylaşıyor

Yeni yıl itibariyle uygulamaya giren İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında esnaf, hazırlıklarını hızla sürdürüyor.

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Esnafa İSG sertifikası: Çevrimiçi eğitimle yasal zorunluluk giderek kolaylaşıyor
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), esnafa yönelik iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık kursları başlattı. Peki, bu süreç nasıl işleyecek? TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, süreci anlattı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, esnaf için İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığına yönelik kurs başlattı.

"İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri artık çevrimiçi sistem üzerinden kolayca tamamlanabilecek. Konfederasyonumuzun resmi internet sitesine girerek, 16 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan esnaf ve çalışanlar, gerekli belgeyi almaya hak kazanacak."

Kursu tamamlayan esnaf, alacağı sertifikayla kendi işyerinde İSG uzmanı olarak görev yapabilecek.

Eğer bir esnafımız, "Bu belgeye benim ihtiyacım yok, işletmemde oğlum, kızım veya çalışanım var, onu yetkilendirelim" derse, eğitimi ilgili kişi alabilecek.

 Yeni yasanın esnafa maliyetini düşürmeyi hedefleyen bu program çerçevesinde kurs çevrimiçi verilecek.

Eğitim tamamen elektronik ortamda gerçekleşeceği için iş kaybı yaşanmayacak, dükkan kapatmaya gerek kalmayacak ve ek bir mekan masrafı oluşmayacak.

 Kurs, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TESK arasında imzalanan protokol kapsamında verilecek.

Tüm çalışanların güvenli bir iş ortamında devam edebilmesi için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştu. Bakanlığın desteğiyle, işveren eğitimlerini hazırladık.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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