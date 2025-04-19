Esnafın belini büken vergi: Palandöken 'stopaj kaldırılsın' dedi

Yüksek kira artışları, ekonomik krizin etkileri ve halkın alım gücündeki düşüş, en çok küçük esnafı vurdu. Artan maliyetlerle birlikte kiralarını ödemekte zorlanan birçok esnaf, kepenk kapatma noktasına geldi.

Bununla birlikte kira bedelleri üzerinden ödenen stopaj vergisi de esnafın yükünü artırıyor.

"Esnafın en büyük mağduriyetlerinden biri kira artışı. Kiralar yüzde 70-80 oranında arttı. 20 bin liralık bir kiraya 4 bin lira stopaj ekleniyor."

Palandöken, bu durumun yalnızca esnafı değil, dolaylı olarak tüm ekonomiyi etkilediğine dikkat çekti.

"Enflasyonun düşmesi sürekli öteleniyor. Neden? Çünkü esnaf ayakta kalmazsa ekonomi de düzelmez."

Gelir vergisi ödeyen esnafa ek olarak stopaj vergisi yüklenmesinin adil olmadığını savunan Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bu konuda acil düzenleme yapılmasını talep etti.

"Pandemi döneminde stopaj yüzde 10’a düşürülmüştü ve bu esnafı büyük ölçüde rahatlatmıştı. En kötü ihtimalle yine bu oran uygulanabilir ama esas çözüm, stopajın tamamen kaldırılmasıdır."