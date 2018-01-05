Burdur şiş yapımında öncelik etin seçiminde. Yörenin yaylalarında otlayan yerli büyükbaşa ait et olmalı.
Bu benzersiz lezzetin tek çeşnisi ise kaya tuzu.
İşte bu iki malzemenin yoğurulması Burdur Şiş yapımının ilk aşaması.
Ustalıkla şişe geçirilen harç, odun ateşiyle buluşuyor. 4 dakika içinde servise hazır hale geliyor.
Türk Patent Enstitüsü de bu tarihi lezzete kayıtsız kalmadı ve Burdur Şiş Köftesini coğrafi işaretle ödüllendirdi.
HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY
KAMERA: MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr
İçerisinde sadece yerli kıyma ve kaya tuzu var. Ama tadı benzersiz. Burdur'un şiş köftesinden söz ediyoruz. Türk Patent Enstitüsü bu eşsiz lezzeti coğrafi işaretle tescilledi
Burdur şiş yapımında öncelik etin seçiminde. Yörenin yaylalarında otlayan yerli büyükbaşa ait et olmalı.
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