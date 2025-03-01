Et alacaklar dikkat! Sakın inanmayın

Kasaplık yapan Erdi Çelik, ete zam yapılmaması kararı alındığını belirterek, fiyatların yükselmemesi gerektiğini savundu. Çelik, "Biz de fiyatların artmasını istemiyoruz. Vatandaşın rahat etmesini, Ramazan’da herkesin et yiyebilmesini istiyoruz. Ancak talep arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Buna rağmen kasaplar odasının belirlediği fiyatlar doğrultusunda satışlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

‘Yerel Üretimden Vazgeçmiyoruz’

Et fiyatlarındaki dalgalanmaya da değinen Çelik, kasapların yerli kesim yapmayı tercih ettiğini belirtti. Kesim sürecinin titizlikle yürütüldüğünü aktaran Çelik, "Mezbahada veteriner kontrolünde damgalı kesimler yapılıyor. Etler sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra bir gün dinlendirilerek satışa sunuluyor. İthal et satmıyoruz, sadece yerli kesim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Ucuz Kıymaya Dikkat Edin’

Son dönemde kıyma fiyatlarının bazı noktalarda olağan dışı seviyelere düşmesine dikkat çeken Çelik, vatandaşları uyararak "Fiyatı çok düşük olan kıyma konusunda dikkatli olun. Kalitesiz etler veya katkı maddeleri kullanılmış olabilir. Sağlığınızı riske atmayın" dedi.

Kasaplar, et alırken güvenilir ve hijyen standartlarına uygun yerlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.