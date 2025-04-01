Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü feci kazada yaşamını yitirdi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü feci kazada yaşamını yitirdi
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Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuşadası-Seferihisar yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki Talip B. yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yolda yaya olarak bulunan Mustafa Kayhan’a (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Kayhan ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kayhan, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası olan Kayhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü Talip B., Doğanbey Karakol Komutanlığı önünde yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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