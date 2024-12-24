Etil alkol satışına sınırlama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzı, Kullanım Amacı ve Miktarına ilişkin Usul ve Esasları yeniden düzenledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve hemen yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol temin etme yetkisi, yalnızca sağlık hizmet sunucuları ve hayvan sağlığı kuruluşlarına verildi. Etil alkol kullanımının zorunlu olduğu diğer sağlık kuruluşlarının talepleri ise Bakanlık bünyesindeki Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilecek.

Etil alkolün kullanım alanları da netleştirildi. Artık eczanelerde, yalnızca doktorlar tarafından reçeteyle hazırlanan ilaçların üretiminde kullanılabilecek. Diğer sağlık kuruluşları ve hayvan sağlığı kuruluşları, yalnızca faaliyetleriyle uyumlu bir şekilde kullanabilecekler.

Bu kuruluşlar, satın aldıkları tıbbi etil alkolü piyasaya arz edemeyecek ve yalnızca belirlenen alanlarda kullanabilecekler. Ayrıca, tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün kullanım miktarları da belirli sınırlarla düzenlendi. Örneğin, birinci basamak sağlık hizmet sunucuları için aylık 5 litre, veteriner klinikleri için ise 5 litre kullanım hakkı verilecekken, hayvan hastaneleri 40 litreye kadar kullanabilecek.

İkinci basamak sağlık kuruluşları yıllık 1.000 litre, üçüncü basamak sağlık kuruluşları ise yıllık 2.000 litreye kadar etil alkol temin edebilecek. Ayrıca, sağlık kuruluşları ve hayvan sağlığı kuruluşları, etil alkol kullanım miktarları ve alanları hakkında kayıt tutma zorunluluğu getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, stoklarında 50 bin litreden fazla tıbbi etil alkol bulunduran toptan satıcılar, bu miktarın 50 bin litrenin altına düşmediği sürece yeni ürün alımı yapamayacaklar.