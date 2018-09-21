Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik iki ayrı davada yargılanan 4 sanıktan 3'ü, 3 yıl 9 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Bilal Özcan ve tutuksuz sanık Fatma Şendil Özcan ile avukatları hazır bulundu.



Sanıklardan Bilal Özcan, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini samimi olarak anlattığını söyledi.



Örgüt tarafından kandırıldığını ileri süren Özcan, "Başarılı bir sanayiciyim. Ülkem ve milletim adına bilimsel ve sanayi alanında çok başarılarım var. Dini duygularımı kullandılar. Kandırıldım, pişmanım. Yüce adaletinize güveniyorum." diye konuştu.



Sanık Fatma Şendil Özcan ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, etkin pişmanlığını kabul ettiği sanık Bilal Özcan'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verdiği cezada yarı oranında indirime gitti. Heyet, 3 yıl 9 ay hapis cezası verdiği sanığın tahliyesine hükmetti. Mahkeme heyeti, sanık Fatma Şendil Özcan'ı ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.



6 yıl 3 ay hapis cezası



Öte yandan, aynı suçtan 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir davanın duruşmasına da tutuklu sanık iş güvenliği uzmanı Mustafa Kabasakal ve tutuksuz sanık eşi P. Kabasakal ile avukatları katıldı.



Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasını kabul etmeyen sanık Mustafa Kabasakal, ailece mağdur olduklarını öne sürerek tahliyesini ve beraatını istedi.



Örgüt üyeliği suçlamasını reddeden P. Kabasakal da suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Mustafa Kabasakal'ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet, P. Kabasakal'ın ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.