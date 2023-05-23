Etna Yanardağı'nın kül bulutları Türkiye'ye tehdit mi? Meteoroloji'den açıklama geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İtalya'da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı kaynaklı kül bulutlarının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili açıklama yaptı.
Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı, 21-22 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçti. Konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, yanardağ kaynaklı kül bulutlarının Türkiye'yi etkileyebileceği konuşulmaya başlandı.
Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Peki kül bulutları Türkiye'yi etkileyecek mi? İşte o açıklama!
ETNA YANARDAĞI KÜL BULUTLARI TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son yapılan HYSPLIT Tahmin Modeli ileri yörünge analizlerine göre, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan'ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesinin beklendiği ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmiyor. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi, 7/24 esasına göre takip edilmektedir.
Kaynak: Anadolu Ajansı