Etna Yanardağı'nın kül bulutları Türkiye'ye tehdit mi? Meteoroloji'den açıklama geldi!

Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı, 21-22 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçti. Konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, yanardağ kaynaklı kül bulutlarının Türkiye'yi etkileyebileceği konuşulmaya başlandı.