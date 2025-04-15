Ev almak isteyenler dikkat! Bu yöntem giderek yaygınlaşıyor

Artan maliyetler sonrası gündeme gelen ‘ortak konut’ modelini, Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar değerlendirdi. Çağlar, konut almanın giderek zorlaştığını söyledi:

“Enflasyonun yükselmesi ve kredi faizlerinin artması insanları zor durumda bıraktı. Birçok kişi artık ev sahibi olabilmek için yakınlarıyla birlikte ortaklaşa konut alıyor. Evi kiraya vererek gelir elde etmeye çalışıyorlar. Zamanla ikinci bir evi alma hedefiyle birikim yapıyorlar. Bu artık bir zorunluluk haline geldi.”

Ekonomik daralmanın yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını vurgulayan Çağlar, dünya genelinde de benzer eğilimlerin yaşandığını belirtti:

“Orta gelir grubundaki vatandaşların ev alması oldukça zor. Ne alıcılar ne de müteahhitler bu süreçten memnun. Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de enflasyon nedeniyle ciddi bir ekonomik sıkışma yaşanıyor.”

"Fiyatlar artacak, dolandırıcılara dikkat!"

İsmail Çağlar, konut almak isteyen vatandaşlara önemli uyarılarda da bulundu. Yıl sonuna kadar fiyatların artabileceğini belirten Çağlar, “Şu anda bazı müteahhitler zararına satış yapıyor. Ancak bu durum uzun sürmez. Faizlerin düşmesiyle konut fiyatlarında yükseliş başlayacak. Ev almak isteyenler acele etmeli” dedi.

Ayrıca, dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyaran Çağlar, şu ifadeleri kullandı:

“Yetki belgesi olmayan emlakçılarla alışveriş yapmayın. Mesleki yeterlilik belgesi ile yetki belgesi karıştırılıyor. Gerçek yetki belgesi, Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan belgedir.”