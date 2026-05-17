Ev arayan avukata şok: "Mardinliyseniz size ev vermiyoruz"

Mardin’de avukat Gurbet Bilbay, internet üzerinden kiralık daire ilanlarını incelerken dikkat çeken bir ifadeyle karşılaştı.

Bilbay, beğendiği dairenin ilan açıklama kısmında “yabancı ve memur kriteri var” notunun yer aldığını gördü.

Bunun üzerine emlakçıyı aradığını belirten Bilbay, açıklama kısmındaki kriterin telefonda da doğrulandığını ifade etti.

Yaşananların ardından “nefret ve ayrımcılık” suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

‘MARDİNLİLERE EV YOK, YABANCI ŞARTI ARANIYOR’

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Gurbet Bilbay, emlak ofislerinde benzer durumlarla karşılaşıldığını söyledi.

Bilbay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Açıklama kısmında ‘bekarlara kesinlikle ev verilmez’, ‘memur şartı aranıyor’ ya da ‘Mardinlilere ev yok, yabancı şartı aranıyor’ gibi ifadeler olabiliyor. Burada verdiğim örnek Mardinli aslında. Bir emlak ofisine gittik. Bize bu şartı sundu. ‘Mardinliyseniz size ev vermiyoruz, yabancı memur şartımız var’ denildi.”

Bilbay, böyle bir durumla karşılaşan kişilerin doğrudan başvuru formu doldurabileceğini veya savcılığa suç duyurusunda bulunabileceğini belirtti.

“NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU”

Yaşanan olayın nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bilbay, şunları söyledi:

“Burada bir nefret, ayrımcılık suçu olduğuna dikkat çekiyoruz. Anayasa Mahkemesi kararları gereği bu durum açık. Ama buna rağmen maalesef bazı emlakçılarımız bunu yapıyor.”

Bilbay ayrıca, emlakçının yetkili olmadığı başka bir daire için de aynı ifadeleri kullandığını öne sürdü.

Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.