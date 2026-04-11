Ev arkadaşları arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde aynı evde yaşayan iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlenen olayda şüpheli şahıs emniyet güçlerince yakalanırken, yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte aynı evde yaşayan M.T. ile C.O. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. İki ev arkadaşı arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Yaşanan arbede esnasında M.T., arkadaşı C.O.'yu bıçakladı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık personeli, yaralı C.O.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan C.O., tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan C.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli M.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet güçleri, meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.