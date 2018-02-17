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Ev hanımları takı tasarımını öğreniyor

Ev hanımları, televizyon karşısında vakit geçirmektense takı tasarım kursu ile sosyal yaşama dâhil oluyor. Hem faydalı zaman geçiriyorlar hem az da olsa aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar

Ev kadınları takı tasarım kursu ile sosyal yaşama katılıyor. İzmir Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde takı tasarımı öğrenen kadınlar hayatlarından memnun.

Mesleki kurslar ev hanımlarını dört duvar arasında kurtulmasını da sağlıyor.

İzmir Buca’daki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi kadınlar haftada 5 gün 9 ve 16 saatleri arasında eğitim alıyor. Takı Tasarım kursu 6 ay sürüyor. Kursun sonunda kadınlara sertifika veriliyor.

Kimi yeteneklerini keşfediyor, kimi el becerilerini geliştiriyor. Kimi de boş zamanlarında faydalı işlere imza atıyor.

Ev kadınları kursta yaptıkları birbirinden şık ve renkli takıları satarak aile bütçesine destek oluyorlar.

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #buca #takı
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