Ev kadınlarına emeklilik müjdesi: Ayrıntılar belli oldu!

Daha önce sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın, çalışmayan ya da emekli olmayan 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev kadınları bu sistemden yararlanabilecek. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye’de ikamet etmesi şart olacak.

Ev kadınları, isteğe bağlı sigorta kapsamında sisteme dâhil olacak. Sigorta sürecinde hem emeklilik hem de sağlık primleri yatırılacak. Bu sayede ev kadınları ile birlikte bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları da ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Primler nasıl ödenecek?

Primler aylık olarak internet üzerinden yatırılacak. Ödeme tutarı, isteğe bağlı sigorta kapsamında asgari ücretin üçte ikisi üzerinden hesaplanacak. 2025 yılı için bu miktar aylık 8.321,76 TL olarak belirlenmiş durumda. Bunun %20’si emeklilik, %12’si ise sağlık primi olacak.

Devlet desteği ne kadar olacak?

Primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu yıl için bu miktar yaklaşık 2.773,92 TL olacak. 15 yıllık (5400 gün) sigorta süresi sonunda devletin sağlayacağı katkı toplamda 500 bin TL’yi bulabilecek.

Emeklilik şartları neler?

İsteğe bağlı sigorta ödeyen bir ev kadını, emekli olabilmek için en az 5400 gün (15 yıl) prim ödemek zorunda olacak. Daha önce sigortalı olanlar ise eksik günlerini bu sistemle tamamlayabilecek.

Erken emeklilik mümkün mü?

Projede, çalışan annelere yönelik fiili hizmet zammı benzeri uygulamalar da gündeme geldi. Örneğin 4 yıl çalışan bir anneye her yıl için fazladan bir yıl prim eklenebilecek. Bu sayede hem prim günü artacak hem de emeklilik yaşı düşürülebilecek.

Çocuk sayısı etkili olacak mı?

Çocuk sayısına göre prim eklemesi ve yaş indirimi gibi esnek uygulamalar da planlanıyor. Çok çocuklu anneler için daha avantajlı bir emeklilik sistemi oluşturulacak.

Doğum borçlanması değişiyor mu?

Projeyle birlikte, sigorta başlangıcından önce gerçekleşen doğumlar için de borçlanma hakkı getirilmesi planlanıyor. Mevcut sistemde sadece sigortadan sonra doğan üç çocuk için borçlanma yapılabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu durumun değiştirilmesi ve kapsamın genişletilmesi hedefleniyor.