Ev kiralayacaklar dikkat! TCMB açıkladı: Kiraların en çok ve en az arttığı iller

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 dönemine ait Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ev kiralayacaklar dikkat! TCMB açıkladı: Kiraların en çok ve en az arttığı iller
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Açıklanan resmi verilere göre, Türkiye genelinde yeni kiracı kiraları yıllık bazda ortalama yüzde 26,4 oranında artış gösterdi. İller ve bölgeler arasındaki artış makası dikkat çekerken, yıllık bazda en sert yükseliş yüzde 34,5 ile İstanbul'da kaydedildi. Listenin son sırasında ise yüzde 17,3 artışla Trakya bölgesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) yer aldı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE KİRA ARTIŞLARI NE DURUMDA?

Metropollerdeki yeni sözleşmelerde kaydedilen yıllık kira değişimleri şu şekilde yansıdı:

İstanbul: Yıllık yüzde 34,5'lik artış oranıyla Türkiye genelinde yeni kiracı kiralarının en hızlı tırmandığı kent oldu.
Ankara: Yüzde 28,3 artış kaydederek Türkiye ortalamasının (yüzde 26,4) üzerinde seyretti.
İzmir: Yıllık bazda yüzde 25,5 artışla ülke genel ortalamasının hemen altında kaldı.

TÜRKİYE GENELİ VE BÖLGE BÖLGE YENİ KİRACI KİRA ARTIŞ ORANLARI

TCMB verilerine göre bölge ve il gruplarında yeni kiracı kira endeksindeki yıllık değişim oranları:

İstanbul: %34,5
Ankara: %28,3
Doğu Karadeniz (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon): %27,2
Güneydoğu Anadolu (Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak): %27,1
Doğu Akdeniz (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye): %26,4

TÜRKİYE GENELİ ORTALAMASI: %26,4

İzmir: %25,5

Orta Anadolu (Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat): %25,1

İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak): %25,0

Doğu Marmara (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce): %23,7

Güney Marmara (Bursa, Eskişehir, Bilecik): %23,4

Konya, Karaman Bölgesi: %23,2

Batı Akdeniz (Antalya, Burdur, Isparta): %22,8

Doğu Anadolu (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş): %22,4

Batı ve Orta Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat): %21,4

Çukurova (Adana, Mersin): %21,0

Kuzeydoğu Anadolu (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır): %20,0

Güney Ege (Aydın, Denizli, Muğla): %20,0

Güney Marmara Kıyı (Balıkesir, Çanakkale): %19,0

Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ): %17,3

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