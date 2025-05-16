Ev sahibi çilingirle girdi, derin dondurucudan ceset çıktı! 11 yıl önce kaybolmuştu

Kırıkkale’nin Çalılöz Mahallesi’nde bir apartman dairesine uzun süredir ulaşamadığı kiracısını kontrol etmek için gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla girdiği evde dehşetle karşılaştı. Derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılı halde parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, yaklaşık 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 11. Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi C.Ç., kiracısına uzun süredir ulaşamaması üzerine il dışından Kırıkkale’ye geldi. Çilingir yardımıyla kapıyı açtıran ev sahibi, evde yaptığı kontrolde, derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılı insan uzuvları ile karşılaştı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesedin parçalanarak dondurucu ve buzdolabına yerleştirildiği, evde ise bir satır bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının gözetiminde yapılan detaylı inceleme sonrası, cesedin erkek bir kişiye ait olduğu belirlendi. Parçalanmış ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kimlik tespitine yönelik çalışmalar sürerken, cesedin 2013 yılından bu yana kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu değerlendiriliyor.

Apartman sakini Lütfü Gümüşsoy, “Evde kimin oturduğunu bilmiyorduk. Arada bir ev sahibine soruyorduk, o da ‘kirasını alıyorum’ diyordu. Biri arada sırada gelip gidiyor sanıyorduk. Dün ev sahibi geldi, bugün de çilingirle kapıyı açtırdıktan sonra 'sorunlu bir durum var' dedi. Apartmanda herhangi bir koku almamıştık” diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.