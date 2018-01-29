Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
Almanya'da 'Afrin' protestosuna gurbetçiler müdahale etti
Almanya'da 'Afrin' protestosuna gurbetçiler müdahale etti
Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün
Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün
Çok büyük cezası var! Yapan yandı
Çok büyük cezası var! Yapan yandı

Ev sahibi ile kiracı birbirlerini bıçakla yaraladı

Lüleburgaz ilçesinde, kavga eden ev sahibi ile kiracı birbirlerini bıçakla yaraladı.

Ev sahibi ile kiracı birbirlerini bıçakla yaraladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kavga eden ev sahibi ile kiracı birbirlerini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, Dere Mahallesi Kürkçüler Sokak'ta apartmanın bahçesinde karşılaşan ev sahibi Rahmi Gündüz ile kiracısı Hulusi Keleşoğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Gündüz ve Keleşoğlu birbirlerini bıçakla yaraladı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #kavga #Bıçak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.