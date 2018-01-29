Lüleburgaz ilçesinde, kavga eden ev sahibi ile kiracı birbirlerini bıçakla yaraladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kavga eden ev sahibi ile kiracı birbirlerini bıçakla yaraladı.



İddiaya göre, Dere Mahallesi Kürkçüler Sokak'ta apartmanın bahçesinde karşılaşan ev sahibi Rahmi Gündüz ile kiracısı Hulusi Keleşoğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda, Gündüz ve Keleşoğlu birbirlerini bıçakla yaraladı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.