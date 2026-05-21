Ev sahibi olmak isterken tuzağa düştüler! Sahte TOKİ sitesiyle 9 Milyon Liralık vurgun

13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 14 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların sahte web siteleri üzerinden vatandaşların güvenini suiistimal ederek toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titiz bir çalışma başlattı. TOKİ adını kullanarak sahte internet siteleri tasarlayan ve mağdurları ağlarına düşüren şüphelilerin kimlikleri tek tek deşifre edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.