Ev sahibi olmak isterken tuzağa düştüler! Sahte TOKİ sitesiyle 9 Milyon Liralık vurgun

İstanbul'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerinin izlenimini vererek sahte internet siteleri kuran ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandıran şebekeye yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ev sahibi olmak isterken tuzağa düştüler! Sahte TOKİ sitesiyle 9 Milyon Liralık vurgun
Yayınlanma:

 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 14 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların sahte web siteleri üzerinden vatandaşların güvenini suiistimal ederek toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titiz bir çalışma başlattı. TOKİ adını kullanarak sahte internet siteleri tasarlayan ve mağdurları ağlarına düşüren şüphelilerin kimlikleri tek tek deşifre edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?Ekonomi
Kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşları, fenalaşan genci ormanda ölüme terk edip kaçmış!Kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşları, fenalaşan genci ormanda ölüme terk edip kaçmış!Yurt
toki dolandırıcılık
Günün Manşetleri
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
15-18 Yaş grubu için infaz düzenlemesi değişiyor
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Türkiye, Mavi Bayrak sıralamasında dünya üçüncülüğünü korudu
Yarın şiddetli fırtına bu illeri etkileyecek!
‘Partimiz kutsal emanettir, kirletilemez’
Putin Ve Şi Cinping dünyayı sarsacak kararı açıkladı
Çok Okunanlar
Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu
Gazete manşetleri 21 Mayıs Perşembe Gazete manşetleri 21 Mayıs Perşembe
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakıma alındı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika: Ünlülere dev uyuşturucu operasyonu! Son Dakika: Ünlülere dev uyuşturucu operasyonu!