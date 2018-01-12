Balıkesir'in Edremit ilçesinde ev sahibine kızıp oturduğu daireyi ateşe verdiği öne sürülen kadın gözaltına alındı, hasara yol açan yangın itfaiye ekibince söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ev sahibine kızan kiracının, oturduğu daireyi ateşe verdiği iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi'nde ikamet eden Aynur T'nin evinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.



İtfaiye ekiplerinin müdahale edip, söndürdüğü yangında, evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Ev sahibine sinirlendiği için evi yaktığı öne sürülen Aynur T, gözaltına alındı.



Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren ev sahibi İlknur Şahin (51) ise sakinleştirilemeyince sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.