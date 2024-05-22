Ev sahiplerinin vergilerinde artış mı olacak?

Hükümet vergiyi tabana yayma politikasına ev sahiplerini de dahil etmeye hazırlanıyor. Kira gelirlerinde 33 bin lira istisna tutarının kaldırılması gündemde. Yani ev sahipleri istisna tutarı olmaksızın ne kadar kira gelirine sahipse o kadar vergi ödeyecek. Sonuç olarak bunun kiracıyı da etkilemesi öngörülüyor.



Evini kiraya veren ev sahipleri yıl boyunca elde ettikleri kira geliri üzerinden gelir vergisi ödemekle mükellefler. Bunun yıllık 33 bin lira tutarında bir istisnası bulunuyor. Ancak onun da kaldırılması tartışılıyor.

Ev sahibinin yıl boyunca elde ettiği kira geliri, gelir vergisi için matrahını oluşturuyor. 33 bin lira istisna da bu matrahtan düşülüyorken gelir vergisi hesaplanıyor.



Ev sahipleri yıllık kira gelirlerinin ilk 110 bin lirası için yüzde 15 oranında gelir vergisi ödüyor.