Ev taşıma sırasında facia! Elektrik akımına kapılan 2 işçiden acı haber

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir eve eşya taşımak amacıyla kurdukları asansörün elektrik hattının üzerine devrilmesi sonucu akıma kapılan iki işçi hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ev taşıma sırasında facia! Elektrik akımına kapılan 2 işçiden acı haber
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Olay, Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta meydana geldi. 51 yaşındaki Ş.A.'nın evine eşya taşıyan nakliye firması çalışanları 30 yaşındaki İbrahim Güneş ve 24 yaşındaki İsmail Aktaş, taşıma işlemini gerçekleştirmek üzere binanın dışına bir asansör sistemi kurdu.

Kurulumun ardından taşıma asansörü, sokaktan geçen elektrik hattının üzerine düştü. Bu esnada sistemle temas halinde olan iki firma çalışanı yüksek elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık personeli, elektrik akımına kapılarak hayati tehlike oluşturacak seviyede yaralanan ve bilinçleri kapalı olan iki işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumları kritik olan yaralılardan İbrahim Güneş ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne, İsmail Aktaş ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç işçiler, her iki hastanede de gerçekleştirilen tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

'TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA' SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Yaşanan can kayıplarının ardından Kemer Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza mahallinde detaylı bir çalışma ve teknik inceleme yürüttü. Bölgedeki ilk incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte, yaşanan ölümcül iş kazasıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçlamasıyla adli tahkikat başlatıldı.

Soruşturma süreci devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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