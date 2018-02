Türkiye'de her yıl birçok masum insan silahlı saldırılar ya da maganda kurşunlarıyla hayatını kaybederken, anlık öfke ve sevinçlerinde silaha sarılarak tetiğe basanlar, cezaevlerinde özgür hayattan uzak "mahkum hayatı" sürüyor.

Dünya genelindeki asayiş olaylarında silahlı saldırıların oranı bir hayli fazla. Her geçen yıl oranı artan silahlı saldırılarda aynı oranda can kayıpları yaşanıyor. Türkiye'de geçen yıl bir önceki seneye göre silahlı saldırı sayısında azalma görülürken, dünya çapında bu oranın arttığı gözleniyor.



Emniyet verilerine göre, 2016 yılında ülke genelinde 26 bin 818 olay yaşandı. Bu olaylarda 8 bin 441'i ruhsatsız, 10 bin 355 silah ele geçirildi. 2017 yılının ilk 10 ayında ise 23 bin 498 olayda 9 bin 390'ı ruhsatsız 10 bin 790 silah ele geçirildi.



Ayrıca, internetten satışı usulsüz yapılan yivsiz tüfeklerin satışının engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar doğrultusunda, 55 internet adresi hakkında adli ve idari işlem yapılması için il emniyet müdürlüklerine talimat verildi.



Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatr Ayhan Akcan, AA muhabirine, vakfın her gün gazetelerin 3. sayfalarını derlediğini, silahla işlenen cinayet ve yaralama olaylarını tek tek istatistik olarak kayda aldığını ve emniyet verileriyle karşılaştırıldığını belirtti.



Akcan, geçen sene ülke genelinde medyaya 4 bin 500 olay yansıdığını, bu olaylarda 2 bin 200 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.



Türkiye'de yaklaşık yüzde 90'ı ruhsatsız 18-20 milyon civarında silah bulunduğunu savunan Akcan, bu oranın cinayet vak'aları ve sonrasındaki otopsi raporları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı istatistiki verilere göre hesaplandığını söyledi.



"Dünyada yaklaşık 800 milyon küçük silah var"

Akcan, dünya ölçeğinde de istatistiki verileri takip ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Dünyada yaklaşık 800 milyon küçük silah (insanların taşıyabileceği) olduğu düşünülüyor. Maalesef bunlardan kaynaklanan ölüm oranı da bir yılda 300 bin civarında. Bunların yüzde 60'ı da savunmasız çocuk ve kadın. Artış var, bu oran 5 yıl önce 720 milyon civarındaydı. Silaha talep var, bu talebi de maalesef dünyadaki gelişmeler, savaşlar ve bölgesel sorunlar oluşturuyor. Ancak bu durumlardan etkilenerek bireysel anlamda da insanlar silahlanıyorlar. 'Kendi güvenliğimi kendim sağlayayım' diyenler olabiliyor veya yasada öyle bir hakkı varsa bunu kullanıyor."



Akcan, bireysel silahlanmada ABD'nin ilk sırada, Güney Afrika'nın ise ikinci sırada yer aldığına dikkati çekti.



"Silahla ilgili dünyada çok büyük bir lobi var"

Akcan, şöyle konuştu:



"Silah dünyada bir pazar ve silahla ilgili de dünyada çok büyük bir lobi var. Dünyada bu lobinin kararına göre hareket ediliyor. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya... Dünyada bu 5 ülke en fazla silah üreten ülkeler. Maalesef bu ülkelerin dış ticaretten kazandığı paraların neredeyse yarıdan fazlası da silah pazarı. Dünya beş büyük devletten oluşur deniyor ya işte o beş ülke bunlar, aynı zamanda silah lobisine de hakimler. Silah lobisinin hakimi olunca kendi vatandaşlarının ya da insanların silahlanması konusunda hem yasal düzenlemeyi kolaylaştırıyorlar hem de inanılmaz boyutta teşvik ediyorlar."



İnternet oyunları, diziler ve klipler aracılığıyla insanların silaha teşvik edildiğini vurgulayan Akcan, "İnternet oyunlarında, TV dizilerinde, müzik kliplerinde teşvik eden, bir nevi silahı da bir cep telefonu gibi insanlara adeta sunan bir yaklaşım var. Silah pazarı ciddi bir pazar. 1,5 milyar dolarlık bir pazar ve 1,5 milyar dolarlık pazar sadece açıklanan pazar. Bunun bir de arka planı var, 3-4 katını düşünün. Yani dünyada bir yılda yaklaşık 5 milyar dolar gibi bir silah pazarı var." ifadesini kullandı.



"Silah bu kadar kolay alınmamış olsaydı belki kızım yaşıyor olacaktı"

Geçen yıl Pendik Güzelyalı Tren İstasyonu yakınlarında Mustafa Yetgin (21) tarafından internetten siparişle alınan silahla öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken de bireysel silahlanmaya karşı olduğunu, bu konuda gerçekleştirilen faaliyetlerde yer aldığını bildirdi.



Palandöken, silahın güvence olarak görülmesinin yanlış olduğunu, silaha güvenin eğitimsizlikten kaynaklandığını belirtirken, "Silah bu kadar kolay alınamamış olsaydı belki benim kızım yaşıyor olacaktı, bunlar yaşanmazdı. Bu acıyı en iyi bilenlerden biri benim. Bunu ancak yaşayan bilir." ifadesini kullandı.



"Bulunsun diye alınan silahlar er ya da geç kullanılıyor"

Birçok insanın silahı heves uğruna aldığını kaydeden Palandöken, "bulunsun" diyerek silah alanlara çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:



"Bazen görüyoruz, kalkmış hem evladını öldürmüş, hem eşini öldürmüş ya da çocuk anne-babasını öldürmüş. Evinde silah olmasaydı belki o baba evlat katili olamazdı veya çocuk, anne-baba katili olmazdı. Bu tür olaylar bize birer ibrettir ama biz bu ibreti alamıyoruz. Kimisi de arabada bulunsun diye alıyor, trafikte yanlış bir hareket ile karşılaştığında hemen silahını çıkarıp karşısındakini vuruyor. Bir dakikalık hırstır, bir dakika sonra o hırsın gittikten sonra 'ya ben ne yaptım' diyerek pişman olunabiliyor. Bulunsun diye alınan silahlar er ya da geç kullanılıyor."