Evde çıkan tartışma cinayetle bitti! Baba oğlunu tahrayla öldürdü, gelini ve torunu yaralandı

Olay, sabaha karşı Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Fevzi Topbaş ile oğlu Aydın Topbaş arasında henüz netlik kazanmayan bir nedenle tartışma başladı. İki kişi arasında büyüyen gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.