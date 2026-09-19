Evde çıkan tartışma cinayetle bitti! Baba oğlunu tahrayla öldürdü, gelini ve torunu yaralandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde F.T., henüz nedeni netleşmeyen bir tartışma sonrası oğlu Aydın Topbaş'ı tahrayla öldürdü. Kavga sırasında gelinini ve torununu da yaralayan şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, sabaha karşı Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Fevzi Topbaş ile oğlu Aydın Topbaş arasında henüz netlik kazanmayan bir nedenle tartışma başladı. İki kişi arasında büyüyen gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavganın büyümesiyle birlikte Fevzi Topbaş, elindeki tahrayla oğlu Aydın Topbaş'a saldırdı. Saldırı sırasında gelinini ve torununu da yaralayan şüpheli, olay yerinden uzaklaşmadı.
İhbarı alan sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı Aydın Topbaş'a yaptığı ilk müdahale sonuç vermedi ve genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan gelin ve torun ise ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İkilinin sağlık durumuna ilişkin şu an için ayrıntılı bilgi bulunmuyor.
Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, cinayet zanlısı F.T.'yi gözaltına aldı. Baba-oğul arasında çıkan tartışmanın nedeni henüz aydınlatılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, tartışmanın çıkış sebebini ve olayın tüm detaylarını netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.