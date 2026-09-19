Evde çıkan tartışma cinayetle bitti! Baba oğlunu tahrayla öldürdü, gelini ve torunu yaralandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde F.T., henüz nedeni netleşmeyen bir tartışma sonrası oğlu Aydın Topbaş'ı tahrayla öldürdü. Kavga sırasında gelinini ve torununu da yaralayan şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Evde çıkan tartışma cinayetle bitti! Baba oğlunu tahrayla öldürdü, gelini ve torunu yaralandı - Resim: 1

Olay, sabaha karşı Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Fevzi Topbaş ile oğlu Aydın Topbaş arasında henüz netlik kazanmayan bir nedenle tartışma başladı. İki kişi arasında büyüyen gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Evde çıkan tartışma cinayetle bitti! Baba oğlunu tahrayla öldürdü, gelini ve torunu yaralandı - Resim: 2

Kavganın büyümesiyle birlikte Fevzi Topbaş, elindeki tahrayla oğlu Aydın Topbaş'a saldırdı. Saldırı sırasında gelinini ve torununu da yaralayan şüpheli, olay yerinden uzaklaşmadı.

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Evde çıkan tartışma cinayetle bitti! Baba oğlunu tahrayla öldürdü, gelini ve torunu yaralandı - Resim: 3

İhbarı alan sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı Aydın Topbaş'a yaptığı ilk müdahale sonuç vermedi ve genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Evde çıkan tartışma cinayetle bitti! Baba oğlunu tahrayla öldürdü, gelini ve torunu yaralandı - Resim: 4

Yaralanan gelin ve torun ise ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İkilinin sağlık durumuna ilişkin şu an için ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

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Evde çıkan tartışma cinayetle bitti! Baba oğlunu tahrayla öldürdü, gelini ve torunu yaralandı - Resim: 5

Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, cinayet zanlısı F.T.'yi gözaltına aldı. Baba-oğul arasında çıkan tartışmanın nedeni henüz aydınlatılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, tartışmanın çıkış sebebini ve olayın tüm detaylarını netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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