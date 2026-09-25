“Evde kurbanı ben kesiyorum” demişti! Eşinin cesedini 15 parçaya ayıran kadının cezası belli oldu

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürüp cesedini parçalara ayırarak farklı çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Adalet Uzunoğlu için mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık, "Eşe karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

CESET PARÇA PARÇA BULUNDU

Olay 28 Ocak'ta Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde yaşandı. Ali Fuat Uzunoğlu'nun kayıp başvurusunun ardından başlatılan soruşturmada evde kan izleri ve doku parçalarına rastlandı. Kriminal incelemeler, bulunan delillerin emekli polis memuruna ait olduğunu ortaya koydu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu tutuklanırken, olayla bağlantısı bulunan 2 oğlu ile kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"MERDİVENDE ÖLÜ BULDUM"

İlk duruşmada sanık, eşini öldürdüğü yönündeki suçlamaları kabul etmemiş, Ali Fuat Uzunoğlu'nu sabah saatlerinde evin merdivenlerinde hareketsiz bulduğunu öne sürmüştü. Paniklediğini ve kendisinden şüphelenileceğini düşündüğünü belirten sanık, cesedi nacak ve bıçakla parçalara ayırıp poşetlere koyarak farklı çöp konteynerlerine attığını savunmuştu. Mahkeme başkanının "Adam ölmüş, haber verseydin, niye parçaladın?" sorusuna sanık, "Çok korktum. Bana yıllarca zulüm etti. Benden bilirler diye haber vermedim" cevabını vermişti.

Duruşmanın en çarpıcı anı ise mahkeme başkanının "Nasıl kestin, zorlanmadın mı" sorusu üzerine yaşanmıştı. Sanık bu soruya, "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu, zor olmadı" diyerek yanıt vermişti. Mahkeme heyetinin "Kendi kendine düştü deseydiniz" sözlerine karşılık ise Adalet Uzunoğlu, "İşte iblis girmiş aklıma. O şeytan var ya ben burayı görecekmişim. 40-50 sene çektim, burayı görecekmişim" diyerek savunmasını sürdürmüştü. Tahliye talep eden sanık o duruşmada, "Ev hapsi olursa iyi olur. Cezaevinde çok sigara içiliyor, nefes alamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

RAPOR ÇIKTI: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Davanın görüldüğü ikinci duruşmaya tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu'nun yanı sıra çocukları F.U. ile M.U., sanık avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Mahkeme heyetinin, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istediği rapor bu duruşmada mahkemeye sunuldu. Raporda Uzunoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Raporu okuyan mahkeme başkanının "Rapora bir şey diyecek misin?" sorusu üzerine sanık ağlayarak bir önceki duruşmadaki savunmasını yineledi. "Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ben cezaevinde kalamıyorum. Hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum. Ev hapsi istiyorum" dedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcılık, sanığa "Eşe karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatının mütalaaya karşı ayrıca bir savunma yapmaması üzerine mahkeme heyeti kararını açıkladı.

"Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu, zor olmadı" diyen ve eşine karşı kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan Adalet Uzunoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, eylemin ardından cesedi parçalara ayırmasını da dikkate alarak sanığın iyi hal indiriminden yararlanmamasına hükmetti. Adalet Uzunoğlu hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildi.