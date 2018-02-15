Antalya’da ailesinin üzerine kapıyı kilitleyerek evde yalnız bıraktığı Iraklı çocuk, korkup ağlayınca polis ekiplerince kurtarıldı

Antalya’da, ailesinin evde tek başına bırakıp üzerine kapıyı kilitlediği Iraklı çocuk, korkup ağlayınca polis ekiplerini harekete geçirdi.



Deniz Mahallesi 123 Sokak'ta bulunan bir apartmanda 3 çocuğuyla yaşayan Irak uyruklu Yasmin Perihan, sabah saatlerinde işe gitmek için büyük oğluyla çıktı. Ailenin diğer oğlu Abdullatif ise okula gitti.



Kapısı kilitlenen evde tek başına bırakılan 5 yaşındaki Birtanem, uzun süre evde yalnız kalınca korkup ağlamaya başladı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, evde kalan çocuğun sesini duyunca sağlık ekipleri ve itfaiye çağırdı. Polis, telefonla minik kızın ağabeyi Abdullatif’e ulaşarak eve gelmesini istedi.



Bu sırada polis memurları balkonda olan minik kızı sakinleştirmek için apartmanın çatı katına çıktı. Bir müddet sonra okuldan çıkıp eve gelen Abdullatif ve polis memurları kapıyı açarak çocuğu dışarı çıkardı. Korktuğu gözlenen minik kızı polis ekipleri sakinleştirdi.