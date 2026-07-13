Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yurdun güney ve doğusunda kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, kuzey şeridi ise ani ve şiddetli bir yağış dalgasının kıskacına giriyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılan uyarıların ardından vites artıran sağanak yağışlar, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerini etkisi altına alacak. Meteoroloji, 14 Temmuz 2026 Salı günü için tam 22 ilde gök gürültülü sağanak yağış, yerel dolu ve kuvvetli rüzgarların beklendiğini duyurdu. İşte sel ve su baskını riskine karşı acil kodlu uyarı yapılan o 22 şehrimiz...
MARMARA VE TÜM KARADENİZ HATTINDA ANİ SEL RİSKİ
Hava tahmin uzmanlarının meteorolojik radar verilerinden elde ettiği analizlere göre, Karadeniz üzerinden gelen serin ve nemli hava kütlesi, iç kesimlerdeki sıcak hava ile çakışarak şiddetli konvektif yağışları tetikleyecek. Salı günü sabah saatlerinden itibaren başlayarak gece yarısına kadar etkisini sürdürecek yağışların, metrekareye ani ve yüksek miktarda bırakacağı su nedeniyle dere yataklarında taşkınlara, şehir merkezlerinde ise rögarların taşmasına yol açabileceği bildirildi.
İŞTE 14 TEMMUZ SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 22 İL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yıldırım düşmesi, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları uyardığı o iller şu şekilde sıralandı:
MARMARA BÖLGESİ
Kırklareli
İstanbul
Yalova
Kocaeli
Sakarya
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Düzce
Zonguldak
Bolu
Bartın
Karabük
Kastamonu
Sinop
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Samsun
Amasya
Çorum
Tokat
Ordu
Gümüşhane
Rize
Artvin
İÇ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çankırı
Ardahan
AFAD VE BELEDİYELER TEYAKKUZDA: SÜRÜCÜLERE HAYATİ UYARI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ilgili belediye ekipleri, özellikle İstanbul başta olmak üzere sahil şeridindeki illerde mazgal temizliği ve önlem çalışmalarını hızlandırdı.
Trafikte oluşabilecek yoğunluklar ve su birikintileri nedeniyle sürücülerin takip mesafelerini korumaları, ani frenlemelerden kaçınmaları ve su taşkını riski bulunan alt geçitleri kullanmamaları gerektiği önemle hatırlatıldı.
Ayrıca açık alanlarda bulunan vatandaşların yıldırım tehlikesine karşı korunaklı bölgelere geçmesi istendi.