Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı

MARMARA VE TÜM KARADENİZ HATTINDA ANİ SEL RİSKİ

Hava tahmin uzmanlarının meteorolojik radar verilerinden elde ettiği analizlere göre, Karadeniz üzerinden gelen serin ve nemli hava kütlesi, iç kesimlerdeki sıcak hava ile çakışarak şiddetli konvektif yağışları tetikleyecek. Salı günü sabah saatlerinden itibaren başlayarak gece yarısına kadar etkisini sürdürecek yağışların, metrekareye ani ve yüksek miktarda bırakacağı su nedeniyle dere yataklarında taşkınlara, şehir merkezlerinde ise rögarların taşmasına yol açabileceği bildirildi.