Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yurdun güney ve doğusunda kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, kuzey şeridi ise ani ve şiddetli bir yağış dalgasının kıskacına giriyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde yapılan uyarıların ardından vites artıran sağanak yağışlar, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerini etkisi altına alacak. Meteoroloji, 14 Temmuz 2026 Salı günü için tam 22 ilde gök gürültülü sağanak yağış, yerel dolu ve kuvvetli rüzgarların beklendiğini duyurdu. İşte sel ve su baskını riskine karşı acil kodlu uyarı yapılan o 22 şehrimiz...

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 2

MARMARA VE TÜM KARADENİZ HATTINDA ANİ SEL RİSKİ

Hava tahmin uzmanlarının meteorolojik radar verilerinden elde ettiği analizlere göre, Karadeniz üzerinden gelen serin ve nemli hava kütlesi, iç kesimlerdeki sıcak hava ile çakışarak şiddetli konvektif yağışları tetikleyecek. Salı günü sabah saatlerinden itibaren başlayarak gece yarısına kadar etkisini sürdürecek yağışların, metrekareye ani ve yüksek miktarda bırakacağı su nedeniyle dere yataklarında taşkınlara, şehir merkezlerinde ise rögarların taşmasına yol açabileceği bildirildi.

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 3

İŞTE 14 TEMMUZ SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 22 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yıldırım düşmesi, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları uyardığı o iller şu şekilde sıralandı:

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 4

MARMARA BÖLGESİ

Kırklareli
İstanbul

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 5

Yalova

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 6

Kocaeli

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 7

Sakarya

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 8

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Düzce

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 9

Zonguldak
Bolu

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 10

Bartın
Karabük

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 11

Kastamonu
Sinop

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 12

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Samsun
Amasya

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 13

Çorum
Tokat

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 14

Ordu
Gümüşhane

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 15

Rize
Artvin

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 16

İÇ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çankırı
Ardahan

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 17

AFAD VE BELEDİYELER TEYAKKUZDA: SÜRÜCÜLERE HAYATİ UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ilgili belediye ekipleri, özellikle İstanbul başta olmak üzere sahil şeridindeki illerde mazgal temizliği ve önlem çalışmalarını hızlandırdı. 

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 18

Trafikte oluşabilecek yoğunluklar ve su birikintileri nedeniyle sürücülerin takip mesafelerini korumaları, ani frenlemelerden kaçınmaları ve su taşkını riski bulunan alt geçitleri kullanmamaları gerektiği önemle hatırlatıldı.

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 19

Ayrıca açık alanlarda bulunan vatandaşların yıldırım tehlikesine karşı korunaklı bölgelere geçmesi istendi.

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Evden çıkacaklar dikkat: Dev yağış dalgası bu gece giriş yapıyor! MGM tam 22 şehri tek tek uyardı - Resim: 20
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