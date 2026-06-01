Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun: 1 Haziran 2026 bugün hava nasıl olacak?

Kritik Meteorolojik Uyarılar

Kuvvetli Yağış Tehlikesi: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop’un iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava Sıcaklığı: Doğu kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, yağış alan yerlerde ise ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.