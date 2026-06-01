Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun: 1 Haziran 2026 bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftanın ilk gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak
Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yaşayan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı çok dikkatli olması gerekiyor.
Güne başlarken seyahat veya iş planı yapanlar için 1 Haziran 2026 Pazartesi günü bölge bölge, il il hava durumu detayları:
Kritik Meteorolojik Uyarılar
Kuvvetli Yağış Tehlikesi: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop’un iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava Sıcaklığı: Doğu kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, yağış alan yerlerde ise ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgelere Göre İl İl Hava Durumu Raporu
Marmara Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Öğleden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel sağanak yağışlar geçiş yapacak.
İstanbul: 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak yağışlı.
Bursa: 31°C - Parçalı ve az bulutlu.
Çanakkale: 26°C - Parçalı ve az bulutlu.
Kırklareli: 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı.
Ege Bölgesi Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İzmir: 32°C - Az bulutlu ve açık.
Denizli: 32°C - Az bulutlu ve açık.
Muğla: 27°C - Az bulutlu ve açık.
Afyonkarahisar: 24°C - Az bulutlu ve açık.
Akdeniz Bölgesi Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim. Ancak öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Antalya: 31°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra batı ilçeleri yerel sağanak yağışlı.
Adana: 31°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
Hatay: 28°C - Parçalı ve az bulutlu.
Burdur: 27°C - Az bulutlu.
İç Anadolu Bölgesi Parçalı ve az bulutlu başlayacak hava, zamanla yer yer çok bulutluya dönecek. Öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar var.
Ankara: 24°C - Az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Konya: 26°C - Parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: 28°C - Az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Yozgat: 21°C - Az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Batı Karadeniz Bölgesi Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sinop: Öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Düzce: 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
Zonguldak: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
Bolu: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
Kastamonu: 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. Yağışların iç kesimlerde kuvvetini artırması bekleniyor.
Amasya: 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
Samsun: 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
Trabzon: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
Artvin: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu Bölgesi Bölgenin kuzey kesimlerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Güney kesimleri ise az bulutlu.
Erzurum: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
Kars: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
Malatya: 27°C - Parçalı ve az bulutlu.
Van: 19°C - Parçalı ve az bulutlu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölge genelinde tam bir yaz havası hakim olacak; gökyüzünün az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 32°C - Az bulutlu ve açık.
Şanlıurfa: 32°C - Az bulutlu ve açık.
Mardin: 27°C - Az bulutlu ve açık.
Siirt: 27°C - Az bulutlu ve açık.