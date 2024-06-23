Evden eve nakliyeciler derneği: "Sözleşme mutlaka yapılmalı"

Taşınma sezonu tam da bu mevsimde başlıyor. Sektör temsilcileri, yoğun bir döneme girildiğine işaret ederek, "yetkili şirket" ve "taşıma sözleşmesi" konusunda uyarı yaptı.



Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ayılmazdır, “Taşıma sözleşmesi muhakkak yapmalılar. Firmanın yetkili olup olmadığını derneğimize sorabilirler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul Bölge Müdürlüğü var, oradan da sorgulayabiliyorlar." dedi.



Ayılmazdır, taşınma maliyetinde geçen yıla göre yüzde 30-40 düzeyinde bir artış olduğunu belirtti. Bu fiyat artışını, işçilik ve ambalaj malzeme maliyeti ile şehirlerarası yakıt giderlerine bağladı.



Dernek Başkanı, evden eve taşınma fiyatlarının 25 bin liradan başlayıp 80-100 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Bu fiyatları, İstanbul'da Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler, iki güne yayılan taşınmalar, dış cephe asansör kurulumlarındaki maliyet artışlarının etkilediğini belirtti.



Ayılmazdır’a göre, taşınmaların yüzde 50'si kentsel dönüşüm hareketliliğinden kaynaklanıyor, depolamalara da ilgi artıyor. 2+1 bir evin eşyalarının depolama ücretinin aylık 5 bin lira+KDV'den başladığını söyledi.

Ayılmazdır, en çok mağduriyetin çevrimiçi ortamlar yüzünden yaşandığını belirtti. Sektörde, korsan taşıma konusunda sorunlar yaşandığını ve denetimlerin artması gerektiğini söyledi. Vatandaşlara da daha dikkatli olmalarını ve çevrimiçi ortamlardan uzak durmalarını önerdi.