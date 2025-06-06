Evden gelen kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Mahalle sakinleri, Tığsız’ın evinden gelen kötü kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde, Tığsız’ı hareketsiz şekilde buldu.

Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölüm sebebinin netleşmesi için cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. Yaklaşık üç gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Tığsız’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.